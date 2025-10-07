イラストレーターの桃ぐるさんの漫画「20代・無職引きこもりは昼間に何をしているのか？」がインスタグラムで5300以上の「いいね」を集めて話題となっています。無職でひきこもりになった作者の妹。たまに外に出ると、なぜかクセのある人たちから声を掛けられやすくて…という内容で、読者からは「話し掛けやすい優しいオーラが出ているのかも（笑）」「無職になったからこそ気付いた、新たな才能ですね！」などの声が上がって