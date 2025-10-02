巨人の高橋礼投手と乙坂智外野手が来季の契約を結ばない旨を通知されたことが２日、分かった。育成の直江大輔投手、三浦克也投手、大城元外野手も通告された。高橋は２３年１１月にソフトバンクからトレード加入。移籍１年目の昨季は開幕ローテに入ると４月７日・ＤｅＮＡ戦で１０８６日ぶりの白星を挙げるなど、１１試合に登板し２勝２敗、防御率３・６６だった。プロ８年目の今季は１軍登板なし。イースタンでは３３試合に登