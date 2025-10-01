「JCミスコン2025」ファイナリスト／（上段左から）のあ、あいさ、こぶえ、みこと、えま、そら（下段左から）さら、しおん、るう、ほの、あいら、りの、心愛（提供写真）モデルプレス

「JCミスコン2025」最終審査は

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 「日本一かわいい女子中学生」を決めるコンテスト「JCミスコン2025」
  • 1日、ファイナリスト13人が発表された
  • 敗者復活戦の勝者2人を含む15人が今年度のファイナリストとなる
記事を読む

おすすめ記事

  • All About ニュース編集部は『ごくせん』（日本テレビ系）に出演した俳優についてアンケート調査を実施。「歴代の生徒役で好きな『ごくせん』出演俳優」ランキングを紹介します。（サムネイル画像出典：赤西仁さん公式Instagramより）
    『ごくせん』歴代の生徒役で「好きな俳優」ランキング！ 「赤西仁」を13票差で抑えた1位は？ 2025年9月28日 20時35分
  • 昨年の出雲駅伝でスタートする選手たち
    国学院大は昨季のＶメンバー４人　１万Ｍ２６分台のアイビーリーグのブランクスも出場　出雲駅伝選手登録 2025年9月25日 18時12分
  • スポニチ
    有吉弘行「クイズ＄ミリオネア」復活にコメント　テレフォンが最強に？「答え出ちゃうんじゃ」 2025年9月28日 21時8分
  • 阪神・村上頌樹 (C)Kyodo News
    阪神・村上頌樹が今季13勝目！斎藤雅樹氏「一つでもタイトル取ると、凄く自信になりますし、これからもっともっと伸びていく」 2025年9月27日 9時5分
  • 雪組　音彩　唯（宝塚おとめ　より）
    宝塚雪組次期トップ娘役に音彩唯　来年４．１３「めおと日和」でプレお披露目　１０５期から３人目 2025年10月1日 17時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 保育士が2歳の容姿いじりか 母涙
    2. 2. 娘に性暴行「人生破壊」父を非難
    3. 3. 子どもに「捨てられる親」特徴
    4. 4. 堂本光一の「応援はおしまい」
    5. 5. 腸からチューブ飛び出し男性死亡
    6. 6. 今田美桜への「恨み節」に批判
    7. 7. 「カエルバーキン」販売で男逮捕
    8. 8. 歌が嫌いな明菜 歌い続ける理由
    9. 9. 「YOUは」スタッフの態度が物議
    10. 10. ロシアで密造酒飲んだ38人死亡
    1. 11. 「変態教員」低学年児童から人気
    2. 12. 「夫婦の営み」生々しい場所
    3. 13. 明石家さんま生登場で球場騒然
    4. 14. 前橋市長 過去に不倫疑惑を追及
    5. 15. 交際相手の娘にわいせつか 逮捕
    6. 16. ロンブー解散の舞台裏を告白
    7. 17. 羽田空港にあるのに「廃墟化」
    8. 18. 大谷のHRめぐり米報道ブチギレ
    9. 19. 谷原、ラブホ市長「擁護」で波紋
    10. 20. 在日外国人の「闇土葬」怒り告発
    1. 1. 保育士が2歳の容姿いじりか 母涙
    2. 2. 娘に性暴行「人生破壊」父を非難
    3. 3. 子どもに「捨てられる親」特徴
    4. 4. 腸からチューブ飛び出し男性死亡
    5. 5. 「カエルバーキン」販売で男逮捕
    6. 6. 交際相手の娘にわいせつか 逮捕
    7. 7. 在日外国人の「闇土葬」怒り告発
    8. 8. 元草津町議が有罪 裏で謎の死も?
    9. 9. クマが馬乗りで50代女性を襲う
    10. 10. 杉並区で木造住宅倒壊 直前異変
    1. 11. 中国人観光客 日本訪れる理由は
    2. 12. 世界遺産の村営駐車場料金が倍増
    3. 13. 和歌山虐待死 父は家族YouTuber
    4. 14. 連敗危機 高市氏の「苦戦」分析
    5. 15. ダムで水の中から男女3人発見
    6. 16. 「ブレインフォグ」解消の糸口掴む コロナ後遺症患者の脳を分析「アンパ受容体」の密度が健常者より高いと判明 横浜市立大学病院の研究結果「治療法開発につながる成果」
    7. 17. 女子高生コンクリ詰め 現場の今
    8. 18. メガソーラー予定地に伐採木散乱
    9. 19. 赤沢大臣 税金マイル貯め全否定
    10. 20. 町田女性殺害 通報が精いっぱい
    1. 1. ねづっち 前橋市長とかけまして
    2. 2. 党員・党友の支持 高市氏が1位に
    3. 3. 御料車 見慣れぬプレートに反響
    4. 4. 何がイジワルだ 田久保氏へ辛辣
    5. 5. 秋篠宮家支える皇嗣職に 暗雲が
    6. 6. 前橋市長 SNSで写真拡散の危うさ
    7. 7. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    8. 8. 「おでんツンツン」豊嶋氏が怒り
    9. 9. 惣菜否定した夫 とどめ刺される
    10. 10. ガーシー氏に逮捕状 逃げ切れる?
    1. 11. ADHDになりたい大人 急増の背景
    2. 12. 小泉氏が国外逃亡? ネット話題
    3. 13. 小泉陣営 犯人探しで疑心暗鬼に
    4. 14. 強制不妊、国会による検証は「初めて」
    5. 15. 新サービス「NHK ONE」で不具合
    6. 16. 連立入りの可能性は…維新・藤田共同代表を直撃「非常に大きな分岐点になるような話」
    7. 17. ガソリン減税、財源例示　自民、法人税優遇見直し
    8. 18. 異常な妻を止めぬ夫は「猛毒親」
    9. 19. タカラトミー社長の手紙に感動
    10. 20. 「妻と倍の差」76歳男性の年金額
    1. 1. ロシアで密造酒飲んだ38人死亡
    2. 2. 日本旅行での注意喚起 台湾
    3. 3. 中国の焼肉店で「二重価格」物議
    4. 4. すっぴんなのに…美しすぎと話題
    5. 5. 韓の不動産 バブル崩壊の可能性
    6. 6. 韓国への旅行で乗車拒否される訳
    7. 7. 中国SNSで話題の「おばさん」
    8. 8. BLACKPINKの女優業に厳しい評価
    9. 9. 火災 Gドライブデータ丸ごと消失
    10. 10. 台湾でせき止め湖 元凶は地滑り
    1. 11. ポップマートで次の顔? 争い勃発
    2. 12. 霊長類学者のジェーンさん死去
    3. 13. 正恩氏建設の病院に「中毒科」
    4. 14. 前途多難な中国・レアアース磁石
    5. 15. ヒトの皮膚細胞から卵子を作製、不妊治療に新たな扉
    6. 16. マレーシアに日本製の救助艇7隻
    7. 17. アメリカ政府機関の一部閉鎖続く
    8. 18. NYの高層住宅で爆発 一角が崩壊
    9. 19. けがで競技転向 18歳が2年で快挙
    10. 20. カメルーンの選手 動画が大炎上
    1. 1. 羽田空港にあるのに「廃墟化」
    2. 2. JALガンダムJET中止 嘆く声も
    3. 3. ベトナムで分離手術 兄は消えた
    4. 4. G混入事案の「天一」店舗が閉店
    5. 5. ドラッグストア業界No.1を逆転か
    6. 6. ソニー「最強伝説」復活か
    7. 7. TikTok 大人世代の利用が急拡大
    8. 8. 古米より新米が安い? 逆転の理由
    9. 9. マック 付録買い占めに対策か
    10. 10. きついっす 豚骨ラーメン店悲鳴
    1. 11. 市役所職員と高校教師 給料の差
    2. 12. Wi-Fiルーター 電気代は安いのか
    3. 13. おトク度高い「株主優待」88銘柄
    4. 14. よいリーダーになれる人材の特徴
    5. 15. 「年収の壁」話題でバレる理由
    6. 16. 元NHKキャスター 質疑応答のコツ
    7. 17. 株暴落に耐えられない人 損する?
    8. 18. JAL系国際LCCで格安の運賃が展開
    9. 19. 日経平均が高騰 一発逆転の銘柄
    10. 20. 「個人投資家予想」ソニーGが1位
    1. 1. Amazonプライム感謝祭の攻略法
    2. 2. 最強チップ採用 驚愕の性能
    3. 3. 「Amazon Music Unlimited」が最初の3カ月無料に。プライム会員なら4カ月無料【10/10まで】
    4. 4. フルメタルG-SHOCK 新製品の実機
    5. 5. 絶対見直すべきLINE危険設定20選
    6. 6. Google 2026年に「PCのOS」発表
    7. 7. OpenAIの最新動画生成AIモデル
    8. 8. コジマがイオン仙台にオープン
    9. 9. UGREEN大容量バッテリー 39%OFF
    10. 10. しまう×隠す×守る！安心の鍵付き収納BOXを発売
    1. 11. eSIM 大手との提携でメリットも
    2. 12. Geminiに対応した新しい「Google Homeスピーカー」が国内でも来春発売へ
    3. 13. 走行1000km ママチャリの魅力
    4. 14. ミニPC勢には1台 Mac mini便利
    5. 15. USB-Cケーブル 使い勝手抜群
    6. 16. ほっかほっか亭 牛すき焼弁当
    7. 17. プラン別 GoogleのAI利用上限
    8. 18. 高性能なのに省電力、AIを駆使した新検索も！　Snapdragon X搭載PC体験イベントが開幕
    9. 19. 大は小を兼ねないのだった。無印からApple Watch Ultra 3に変えて実感した
    10. 20. 「焼き芋メーカー」リニューアル
    1. 1. 明石家さんま生登場で球場騒然
    2. 2. 大谷のHRめぐり米報道ブチギレ
    3. 3. 元スーパー中学生が4年で戦力外
    4. 4. イチロー氏に大谷が…絶賛相次ぐ
    5. 5. グラドル 球場での「泥酔」写真
    6. 6. 大相撲 問題児がまたトラブルか
    7. 7. 大谷に新たな日本人同僚の可能性
    8. 8. バウアー大炎上 CS登板に暗雲
    9. 9. 全身タトゥー 彫師の心情に反響
    10. 10. 美馬学、引退試合で右肘腱断裂
    1. 11. 田中にいいリードした小林を絶賛
    2. 12. ロッテ・美馬　引退試合で右肘腱断裂の大けが　手術で完治目指す方針「３球目で肘の感覚がなくなりました」最後は１２３キロ
    3. 13. 映画から24年 英女優の近影話題
    4. 14. 田中将大 ヤ軍復帰願望あったか
    5. 15. NPBからMLBへ 一気に選手流出か
    6. 16. 西武 松原ら選手11人を戦力外に
    7. 17. 武豊、凱旋門賞の勢力図を語る
    8. 18. 2位も6位も一緒 新庄監督士気は
    9. 19. 売却危機 横浜FMの「F」の意味は
    10. 20. 大谷の妻の姿にネットざわつく
    1. 1. 堂本光一の「応援はおしまい」
    2. 2. 今田美桜への「恨み節」に批判
    3. 3. 歌が嫌いな明菜 歌い続ける理由
    4. 4. 「YOUは」スタッフの態度が物議
    5. 5. 谷原、ラブホ市長「擁護」で波紋
    6. 6. ロンブー解散の舞台裏を告白
    7. 7. 中川翔子 産後の体重に複雑胸中
    8. 8. Perfumeあ〜ちゃん 俳優と破局か
    9. 9. THE RAMPAGE吉野、女性と同棲か
    10. 10. 松本人志 327日ぶりにX更新
    1. 11. パー子が倒れていた 病院に搬送
    2. 12. 中丸雄一、地上波レギュラー復帰
    3. 13. ケンコバ キャバ嬢を議論で一喝
    4. 14. 元E-girls藤井、今村怜央と離婚
    5. 15. 芦田愛菜は身長非公表…気になる
    6. 16. ハリポタ作者が沈黙破る SNS投稿
    7. 17. 狩野 神主デビューで最悪の失敗
    8. 18. 唐沢寿明&山口智子 退所し独立へ
    9. 19. 深津絵里 元カレ堤真一だったか
    10. 20. 「鬼滅」無限城編 第二期が決定
    1. 1. 「夫婦の営み」生々しい場所
    2. 2. pium「上から目線注意」が大炎上
    3. 3. 12星座別 10月の運気予報
    4. 4. お産入院中に夫は飲み会 怒り
    5. 5. ポテチが値上げ どう乗り越える
    6. 6. 「スヌーピー」コラボの秋冬商品
    7. 7. 「原因は夫」不妊判明も漫画三昧
    8. 8. 隙間が怖い 漫画「隙間」の恐怖
    9. 9. niko and... Xmasコレクション
    10. 10. 頼んでない荷物 不審な対処法
    1. 11. 「土師」はなんて読む？文字から読み方の想像がつかない！？
    2. 12. 急におじさん化 女性の3大特徴
    3. 13. コーデを格上げ ZARAのバッグ
    4. 14. 40・50代にお薦め ZARAのバッグ
    5. 15. 「ちいかわパーク」が大人気
    6. 16. to/one 2025にホリデー限定商品
    7. 17. 無印&スウェットで秋っぽコーデ
    8. 18. 50代に映えるくすみカラー注目
    9. 19. 12星座別「開運」メッセージ
    10. 20. しまむらで見つけた楽ちんサロペ