「『週刊女性』さん、久しぶりですね。僕、いちばん好きな雑誌ですよ!知らない人もいると思うんですけど、僕は光GENJIというグループをやらせてもらっていまして。当時、レギュラーのようにたくさん取材していただきましたよね。当時のカメラマンさんも、会えば絶対思い出しますよ!」【写真】「ややこしい（笑）」内海光司が光源氏の父親役を演じる朗読劇と、うれしいことを言ってくれたのは内海光司。7月10日から始まる朗読劇