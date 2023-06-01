ピリ辛のみそ味が春雨にじんわりしみた、食べごたえのあるスープ。ツルツル、スルスルと食べやすく、食欲がない日にもぴったりです。にらの香りとひき肉のうまみが広がり、ラー油を加えればさらにパンチのある味わいが楽しめます。にらとひき肉の辛みそ春雨スープ材料（2人分）豚ひき肉……80gにらの小口切り……1/2束分春雨……30g赤唐辛子の小口切り……ふたつまみみそ……大さじ2ごま油……少々作り方（1）鍋にひき肉と水を入れ