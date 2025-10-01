レノファ山口FCは1日、葛西徹也強化部長の退任を発表。併せて、スカウト兼トップチームアシスタントコーチの佐藤謙介氏の強化部長就任が発表されている。クラブによると、「これまでの取り組みと今後の方向性を協議した結果、双方合意のもと」9月30日付けで葛西強化部長は退任となったようだ。佐藤新強化部長はクラブを通じ、「このたび、前任の葛西の後任として強化部長を務めさせていただくことになりました、佐藤謙介です