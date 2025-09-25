食楽web 冷凍配送で届くお取り寄せチーズケーキとして誕生したブランド『Mr. CHEESECAKE（ミスターチーズケーキ）』。SNSを中心に話題となり、販売開始と同時に売り切れる幻のスイーツとして多くのファンを魅了してきました。その人気は『ミスチ』の愛称で親しまれるほど。 そんな『ミスチ』が2025年4月4日、銀座に初の旗艦店『Mr． CHEESECAKE GINZA SIX店』をオープンしまし