冷凍配送で届くお取り寄せチーズケーキとして誕生したブランド『Mr. CHEESECAKE（ミスターチーズケーキ）』。SNSを中心に話題となり、販売開始と同時に売り切れる幻のスイーツとして多くのファンを魅了してきました。その人気は『ミスチ』の愛称で親しまれるほど。

そんな『ミスチ』が2025年4月4日、銀座に初の旗艦店『Mr． CHEESECAKE GINZA SIX店』をオープンしました。地下2階のイートインスペースでは、シェフ・田村浩二氏が監修した全4皿のデザートと2杯のペアリングドリンクを味わう、レストランさながらのデザートコースを楽しむことができます。

季節のフルーツを軽やかに

最初に登場するのは「Fruits ＆ Flavor フルーツと香り」。桃のコンポートを山椒とレモングラスのジュレで包み込んだ一品は、ナチュラルな甘さと清涼感が重なり、まるで夏の風を閉じ込めたよう。コースのアミューズとして、次の一皿への期待を膨らませます。

“Classic”を新しい形で

続く「Vanilla Tonka Lemon おいしさの記憶」は、ミスチの定番「Classic」を別の形で再構築したスイーツ。ヨーグルトアイス、トンカ豆のブランマンジェ、バニラのディプロマットクリームが、口の中で順に溶けて消えていく余韻を生みます。仕上げにレモンの皮とホワイトチョコレートを目の前で削る演出は、香りとライブ感で一層特別な時間を演出してくれます。

和の心をまとったティラミス

3品目は「Tiramizu 覧古考新」。コーヒー豆とクローブを香らせた水羊羹に、サラシあんこやほうじ茶クリームを重ねた和のティラミス。メープルのほのかな甘みがアクセントとなり、“初めてなのに懐かしい”不思議な安心感をもたらしてくれます。

最後は、焼き立てのバスクリーズケーキ

お取り寄せから始まり、ついに店舗でしか味わえない焼きたてを実現した「ミスチ」は、ブランドの新たなステージに進んでいます。カップルや友人同士はもちろん、おひとり様でも、じっくり一皿、一皿と向き合える素敵なひと時を過ごせますよ。週末限定、事前予約制ですので、ぜひチェックしてみてくださいね。

お土産、自宅用にチーズケーキの購入もできます

（撮影・文◎岩井なな）

●SHOP INFO

Mr.CHEESECAKE GINZA SIX店

住：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX B2F

営：10：30～20：30（営業日時はGINZA SIXに準ずる）

※デザートコースは土日限定・事前予約制

https://mr-cheesecake.com/pages/ginza-six