チロルチョコ株式会社は「ポケモンチロルチョコBOX」を10月20日から発売する。チロルチョコ公式オンラインショップ、全国の取り扱い店舗での販売予定となっている。ポケモンのモンスターボールをイメージしたデザインの箱の中に、ポケモンの絵が描かれた包装のチロルチョコが12個入っているという作りだ。包装は全100種類で、82種のポケモンが登場する。参考価格は324円(税込)。商品がなくなり次第、販売終了。「ポケモンチロルチ