「ポケモンチロルチョコBOX」10月20日発売/ポケモンが描かれたパッケージが全100種

チロルチョコ株式会社は「ポケモンチロルチョコBOX」を10月20日から発売する。チロルチョコ公式オンラインショップ、全国の取り扱い店舗での販売予定となっている。

ポケモンのモンスターボールをイメージしたデザインの箱の中に、ポケモンの絵が描かれた包装のチロルチョコが12個入っているという作りだ。包装は全100種類で、82種のポケモンが登場する。参考価格は324円(税込)。商品がなくなり次第、販売終了。

「ポケモンチロルチョコBOX」

チロルチョコ12個が入っている外箱は、モンスターボールをイメージしたデザインで、側面の柄は全4種。真ん中をパカッと開ける作りで、なにが出るかを楽しむワクワク体験ができる。また、内袋も全4種のデザインのうち1種が入っている。

「ポケモンチロルチョコBOX」外袋

「ポケモンチロルチョコBOX」内袋

ピカチュウをはじめとしたポケモンの数は全82種類。何が出るかは開けるまでのお楽しみとなっていて、全100種類の絵柄が用意されている。ランダム封入のため、個包装のデザインは重複することもある。

「ポケモンチロルチョコBOX」個包装は全100種

チロルチョコの味は「いちごみるくビス」1種。いちご風味チョコ生地にミルク風味チョコ生地をあわせ、中にビスケットが入った一口サイズのチョコ菓子だ。

「いちごみるくビス」

2025年10月20日、チロルチョコ公式オンラインショップで販売開始予定。全国の取り扱い店舗でも販売し、商品がなくなり次第、販売終了となる。