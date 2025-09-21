【台北＝園田将嗣】台湾・政治大学は２１日、学内に「安倍晋三研究センター」を設立する記念式典を台北市内で開き、頼清徳（ライチンドォー）総統や安倍元首相の妻の昭恵さんが看板の序幕を行った。センターでは、安倍氏が掲げた「自由で開かれたインド太平洋」構想などの政策を学ぶことを通じ、日台の学術交流の促進や知日派の育成を目指す。式典で頼氏は「人材育成や研究にとどまらず、台湾と日本の将来の協力に重要な基盤と