日本橋三越本店にて行われた「イタリア展」に出店していた飲食店・FOCACCIAMO（フォカッチャモ）の公式Instagramアカウントは5月5日、投稿を更新。過去に投稿した動画についての謝罪文を発表するも、SNS上ではさまざまな批判が寄せられています。【画像全文】飲食店が謝罪文投稿も批判止まず「このレベルはあり得ない」同アカウントは「お詫びとご報告」と題した文章を発表。「この度は、日本橋三越本店 4/22(水)〜27(月)のイタリ