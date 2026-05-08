7日午後三重県津市で下校途中だった小学1年生の男子児童が車にはねられ死亡しました。警察によりますと、7日午後3時頃、津市高茶屋の県道で下校途中に道路を渡ろうとした小学1年生の男子児童が鈴鹿市の35歳の女性会社員が運転するワンボックスカーにはねられました。はねられた男子児童は市内の病院に搬送されましたが、胸などを強く打っていて、その後、死亡が確認されました。ワンボックスカーを運転していた女性にケガはありま