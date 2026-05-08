大学生の仕送り、物価高でも約6割が“据え置き”　※画像はイメージオリコンニュース

大学生への仕送り額を保護者100人を対象に調査 最多は3万円台

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 塾選は30日、大学生仕送り額について保護者100人を対象に調査した
  • 家賃抜きの平均額は3万3450円で、最多が「3万円台」で24%
  • 生活費とは切り分けている家庭が多く見られる結果となった
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