中国鉄建によると、中国が独自開発した最大掘削直径16．64メートルのシールドマシン「江海号」が3日、長江河口域の地下75メートル地点で単独掘進距離が5316メートルに到達した。新たな「長江第一トンネル」の海太（南通市海門区〜太倉市）長江トンネルの掘削が川底の最深部に達した。新華社が伝えた。中国鉄建十四局のプロジェクトチーフエンジニア・游少強（ヨウ・シャオチアン）氏は、「江海号は2025年4月に掘進を開始し、同年9