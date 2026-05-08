7日午後4時頃、新潟市西区大野町の大野橋下の中ノ口川で、船で航行中の男性（60代）が遺体を見つけ、「橋桁に人が引っかかっている」と消防を通じて新潟西署に通報しました。遺体は男性で身長170センチ位、年齢は不詳、上半身は何も着ておらず、黒のズボンをはいていました。新潟西署によりますと遺体は死後ある程度の時間が経過しているということです。警察で死因と身元の確認を進めています。