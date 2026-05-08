宇宙刑事ギャバン』で一条寺烈（ギャバン）を演じた俳優の大葉健二さんが6日、死去した。71歳だった。娘で声優・俳優の新葉尚が公式Xで父を悼んだ。【写真】ポーズを決めた大葉健二の姿とともに死去を伝えたラックJET松山新葉は「父、大葉健二が5月6日に治療を行っていた病院にて永眠いたしました。生前、父を愛してくださり、沢山の応援の言葉をかけてくださったファンの皆様そして関係者の皆様、この言葉では決して伝えき