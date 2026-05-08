福島県郡山市の磐越自動車道で６日、北越高校（新潟市中央区）の生徒２０人を乗せたマイクロバスがガードレールに突っ込み、男子生徒１人が死亡した事故で、同校は７日、校内放送や保護者向け説明会で事故の経緯を報告した。保護者からは「納得がいかない」との不満の声も上がった。事故から一夜が明けた７日朝、生徒らは校門の周辺に立つ教職員に見守られながら登校した。同校によると、午前中の校内放送では、亡くなった稲