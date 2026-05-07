旅系YouTuber・無敵のレオが6日、自身のX(旧ツイッター)を更新。収益化が停止されたことを報告した。無敵のレオは世界中を1人旅する様子を動画に収める動画クリエイター。2026年5月7日15時現在の登録者数は44万人。 【写真】待っていたまさかの展開秘境・マチュピチュで撮影する「無敵のレオ」 無敵のレオは6日に突然「収益停止しました」と報告した。理由について「関連チャンネルが原因とのことで、以前に編