JR東日本が社運をかけ、3月27日に鳴り物入りで“まちびらき”が行われたばかりの「TAKANAWA GATEWAY CITY（以下、高輪ゲートウェイシティ）」。東京の新たな観光名所として定着しつつある町で、騒動が起こった。シンボリックな大階段が目の錯覚で平らに見えてしまい、境目が分かりにくく、落下事故が相次いでいると報じられたのである。【気をつけて！】街中あちこちに…雨で濡れてツルツルになったタイルSNS上に大階段の写真