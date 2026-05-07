俳優の大葉健二さんが6日、死去した。72歳だった。7日、ジャパンアクションエンタープライズが公式サイトで発表した。【写真】14年前…“ヒロイン”叶和貴子と大葉健二さんの2ショットサイトでは「弊社業務提携俳優、大葉健二氏につきまして、かねてより病気療養の折、2026年5月6日逝去いたしました。享年72歳でした」と伝えた。「皆様方の生前のご厚情に心よりの感謝と共に、謹んでご通知申し上げます。お通夜ご葬儀に関して