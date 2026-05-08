アメリカ軍は7日、ホルムズ海峡でミサイル駆逐艦がイランから攻撃を受け、応戦したと発表しました。一方、イラン軍は、アメリカ軍がイランの石油タンカーを攻撃したとして停戦違反だと非難しています。アメリカ中央軍は7日、ホルムズ海峡からオマーン湾に向かっていた3隻のミサイル駆逐艦がイランによる攻撃を受け、「自衛のため応戦した」と発表しました。複数のミサイルやドローン、小型艇による攻撃を受けたものの、被害はなか