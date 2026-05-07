グーグル（Google）は、従来のFitbitアプリをリニューアルし、新たに「Google Health」アプリとして提供を開始すると発表した。 「Google Health」アプリでは、Fitbitのデータ管理機能とGoogleのAI技術を融合させ、個々のユーザーに最適化されたウェルネス体験が提供される。 4つのタブで健康状態を可視化 新アプリでは、ユーザーの健康状態を直感的に把握できるよう