女優の内田有紀（50）が、自身の公式HPで元俳優・柏原崇（49）との結婚を発表してから、約1カ月が経過した。2人の馴れ初めを芸能関係者が振り返る。「2人が交際をスタートさせたのは’10年ごろです。当初は柏原さんも俳優として活躍していましたが、ほどなくして俳優業を引退し、内田さんのマネージャーに転身しました。柏原さんが内田さんの撮影現場に同行するようになったのは、コロナ禍の頃だったと聞いています。未曾有の事態