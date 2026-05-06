一世を風靡した占い師、細木数子。彼女を主人公にしたNetflixシリーズ『地獄に墜ちるわよ』（主演・戸田恵梨香）が大きな反響を呼んでいる。このドラマにはベースとなった書籍が二冊ある。一冊は細木自身が書いた「女の履歴書幸せを呼ぶ占術愛・富・美への飛翔」（廣済堂出版）、もう1冊がノンフィクション作家、溝口敦氏の『細木数子-魔女の履歴書』（講談社）だ。細木の著書から18年後に出た溝口氏の著書（最初は週刊現代