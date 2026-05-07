実業家の西村博之（ひろゆき）氏（49）が7日までに自身のSNSを更新。医療費の負担増の是非について私見をつづった。医療費を巡っては、医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案が4月28日の衆院本会議で、賛成多数により可決され、衆院を通過した。出産費用を無償化するため、正常分娩に全国一律の単価を設け、全額を公的医療保険で賄う制度を新設する。与党が少数の参院でも過半数に達するため、今国会で成立する公算