◇卓球・世界選手権団体戦日本3ー1ドイツ（2026年5月7日英ロンドン）準々決勝が行われ、男子の日本はドイツに3―1で勝利し、4強入り。2大会ぶりのメダルを確定させた。勝利が決まると、張本智和（トヨタ自動車）は大きく上体を反らせて、絶叫。ベンチではメンバーとハグして喜びを爆発させた。試合後のインタビューでは「日本のメダル獲得を決められて良かった」と笑顔。準決勝に向けては「とにかくいつも通り、一戦一