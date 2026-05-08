きょう午前、JR京葉線の快速電車が本来通過するべき駅に停車したため、この電車に10分ほど遅れが出るトラブルがありました。JR東日本によりますと、きょう午前11時10分頃、JR京葉線の蘇我発・東京行きの快速電車が、本来通過する二俣新町駅に誤って停車しました。停車した際にドアを開けたため、ホーム上にいた客は乗車したということです。このため、この快速電車はその後、各駅停車として運転し、およそ10分の遅れが出たというこ