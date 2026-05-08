お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が7日に放送された日本テレビ系「秘密のケンミンSHOW極」（後8・54）に出演。アルバイト時代に告白を断った女性からの“復讐（ふくしゅう）”を振り返った。スタジオトークで「思い出に残っているアルバイト」について話題となり、ケンコバは「僕ね、今ちょっと思い出したんですけど…」と切り出した。かつて、同期の陣内智則やたむらけんじと同じレストランでウェイターのアルバイトをし