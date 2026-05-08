返還された遺骨を前に、報道陣の取材に応じる北海道アイヌ協会の大川勝理事長＝8日午前、北海道・新千歳空港ロンドンの自然史博物館が保管していたアイヌ民族の遺骨7体が8日、北海道・新千歳空港に到着した。うち4体は北海道八雲町と森町で発掘され同館に寄贈されたもので、約160年ぶりの日本帰還となる。海外からのアイヌ民族の遺骨返還は4例目。黄川田仁志アイヌ施策担当相や北海道アイヌ協会（札幌市）の大川勝理事長らが渡