不同意性交等などの罪に問われている元ジャングルポケットの斉藤慎二被告（４３）の第３回公判が８日、東京地裁で行われ、一般傍聴の倍率は５・７倍だった。一般傍聴に割り当てられた２１席を求め、１２０人が列を作った。斉藤被告は前日の７日夜、Ｘ（旧ツイッター）を更新し、イメージキャラクターを務める東京・中央区の「銀座テレケアクリニック」のＡＧＡ（男性型脱毛症）治療を宣伝。同クリニックのポストをリポストした