仕事選びの基準は人ぞれぞれ。しかし、もし職場の空気が物理的ではなく、不思議な理由で悪かったら、どうすればいいのか――。ガールズちゃんねるに5月上旬、「おばけが怖くて仕事辞めた人いますか？」というトピックが立ち、大きな反響を呼んだ。トピ主は、現在の職場について次のように吐露している。「初めての感じですが明らかに空気が悪いです。ヒンヤリみたいな、見えないけど絶対いる感じがします。見える人はいっぱいいる