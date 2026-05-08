母親の首を絞めて殺害したとして、北海道三笠市の６８歳の男が逮捕・送検された事件で、男はひとけのない場所に車をとめて犯行に及んだとみられることがわかりました。三笠市の無職・嘉島博光容疑者は５月６日午前、芦別市内か三笠市内に駐車した車の中で、母・澄子さんの首を絞めるなどして殺害した疑いが持たれています。嘉島容疑者は高齢者施設に住む澄子さんを連れ出す際、「桜を見に行く」などと話し、外出許可を得ていました