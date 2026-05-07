外務省は、世界的な人気を誇る日本のアニメや漫画といったコンテンツ産業の海外展開の拡大に向け、支援を強化する。首脳会談や在外公館による連携、協力要請に加え、新興・途上国には、違法に配信・販売される「海賊版」対策として、政府開発援助（ＯＤＡ）による法整備や取り締まり人材の育成を働きかける。コンテンツ分野での連携、協力の呼びかけは首脳や外相会談など、ハイレベルの外交機会で進んでいる。４月１日、東京