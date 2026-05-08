SNS上を中心に、「大阪府内の複数の公園に毒餌が撒かれ、亡くなる事件が相次いでいる」という情報が拡散されている。2026年2月頃に拡散が始まったとみられる一連の投稿では、大阪市や堺市など4市12か所の公園が名指しされており、愛犬家の間に不安が広がっている。 はたして、これらSNSの情報はどこまで確かなものなのか。公園を管轄する自治体担当者に取材を実施。あわせて、毒餌を置いた人物がどのような法的責任を問われるか