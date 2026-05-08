今年2月に起きた群馬県桐生市の信用金庫強盗事件で、ベトナム国籍の男が逮捕されました。ルー・フー・フック容疑者は今年2月、桐生市の信用金庫に押し入り、拳銃のようなものを女性職員に突きつけ、現金200万円を奪った疑いが持たれています。警察によりますと、事件の3日後に桐生市内の山林で逃走に使ったとみられる車が見つかったことなどからルー容疑者の関与が浮上しました。ルー容疑者が突きつけた拳銃のようなものはおもちゃ