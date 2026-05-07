７日午前１１時２０分頃、山梨県山梨市三富上釜口の西沢渓谷の「貞泉の滝」で、東京都渋谷区の女性（５９）が滝つぼに転落した。女性は消防隊員らによって約４時間後に救助されたが、その場で死亡が確認された。県警日下部署の発表によると、女性は飼い犬と登山仲間２人でハイキングをしていたが、犬が滝付近にあったチェーンを超えて滝に落ち、助けようとして誤って転落した。犬はまだ見つかっていないといい、同署が詳しい状