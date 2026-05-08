サッカー明治安田J1百年構想リーグサッカーJリーグ・明治安田J1百年構想リーグ第15節、FC東京―千葉戦が6日、味の素スタジアムで行われ、千葉の17歳MF姫野誠が今季初得点をあげた。百戦錬磨の日本代表DF長友佑都との競り合いを制して決めたゴールには、ファンからも称賛の声があがっている。レジェンドを相手に、一歩も引かなかった。千葉が1点リードで迎えた後半28分。左サイドからのクロスに反応した石川のヘディングはクロ