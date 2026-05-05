中村雅俊（75）の妻で女優の五十嵐淳子さんが4月28日に急病のため73歳で亡くなったと、中村の所属事務所ノースプロダクションが2日に発表した際、中村はこうコメントした。【写真】五十嵐淳子さん逝去 夫・中村雅俊と「おしどり夫婦」の原点だった“デキ婚”と“銀座時代”《俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません。これから少