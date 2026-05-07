ベースボール・サバントで驚異的な数値、ハードヒット率は63.6％はMLBトップホワイトソックスの村上宗隆内野手がアーチショーを見せているのにも理由がある。ここまでリーグ2位の14本塁打を放っている日本人大砲は、MLB公式サイトのデータサイト「ベースボール・サバント」で驚異的な数値を叩き出していることが明らかになった。7日（日本時間8日）の試合前時点での数値だが、特筆すべきは打球の力強さを示す「ハードヒット率