高松北警察署 少年を殴ってけがをさせたとして、高松市の会社員の少年（16）が8日、傷害の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、会社員の少年は7日午後8時半ごろ、高松市の空き地で高松市の少年（16）の顔を複数回殴ったうえ、転んだ少年の背中を数回蹴るなどして、鼻と上あごの骨折や背中の打撲など全治約1カ月のけがをさせた疑いが持たれています。 警察の調べに対し、逮捕された少年は「やったことに間違いない