元テレビ東京アナウンサーのタレント森香澄（30）が7日夜、Xを更新。自身の公式YouTubeチャンネル開設を発表した。森は「突然ですが、YouTube始めました！！！！本当に突然です笑笑美容のこと、ダイエットについて、日常、旅行など、本当にゆるーーーーく載せていきます。チャンネル登録してくださると嬉しいですよろしくお願い致しますーーーー！！！」とPRし、開設したYouTubeのリンクを添付した。ただ8日午前5時半ごろ現