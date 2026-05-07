政府・日本銀行が大型連休を含む１〜６日に、外国為替市場で４〜５兆円規模の円買い・ドル売りの為替介入に踏み切った可能性があることが分かった。日銀が７日発表した当座預金の増減予測から明らかになった。４月３０日の５兆円規模の介入に続き、円安を抑えるために対応した可能性が高い。日銀が公表した５月８日の当座預金残高の見通しでは、為替介入で変動する「財政等要因」が前日比４兆５１００億円の減少となった。市場