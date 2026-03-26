ダメージや乾燥、年齢によるうねりなど、髪悩みが増えやすい季節。そんな毎日のヘアケア時間を心地よく変えてくれるのが、ROAlívから2026年5月21日(木)に登場する新ヘアケアシリーズです。はちみつをはじめとした美容成分を贅沢に配合し、シャンプー・美容液・トリートメントの3ステップで、毛先まで潤いをロック。毎日触れたくなるような、とろける艶髪へ導いてくれる注目のラインをご紹介します&#9