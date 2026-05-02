【台北＝園田将嗣】台湾の頼清徳（ライチンドォー）総統は２日、アフリカ・エスワティニに到着したとＳＮＳで明らかにした。同国訪問を巡っては、中国の圧力を受けたとみられる通過ルートの３か国が、頼氏が搭乗する専用機に対する上空の飛行許可を取り消し、出発が取りやめになっていた。頼氏は当初、４月２２日からエスワティニを訪問する予定だったが、インド洋のセーシェル、モーリシャス、マダガスカルから上空の飛行許可