なぜトヨタ自動車は「日本を代表する会社」と呼ばれるのか。豊田章男会長は「世界で1000万台売っても、ぜんぜん響かない」と話す。規模でも業績でもなく、「いいクルマづくり」を追い求める理由を、野地秩嘉さんが聞いた――。■「豊田くん、課長と部長と、どちらが偉いと思うか？」毎年、2月の下旬になると豊田市にある本社でトヨタの企業内訓練校「トヨタ工業学園」の卒業式が開かれる。2026年2月27日、3年制の高等部（3年制）、