日本時間午後８時に英中銀の金融政策委員会（ＭＰＣ）の結果や声明、議事録が発表される。市場では政策金利は現行の４．００％に据え置かれることが確実視されており、声明や票の分かれ具合が焦点になっている。前日に８月の英消費者物価指数が発表されており、総合の前年比上昇率は前月から横ばいの３．８％で、昨年１月以来の高水準にとどまり、英中銀のインフレ目標の２％を引き続き大きく上回っている。英国のインフレ圧力が