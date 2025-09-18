【海外市場の注目ポイント】英中銀ＭＰＣなど
日本時間午後８時に英中銀の金融政策委員会（ＭＰＣ）の結果や声明、議事録が発表される。市場では政策金利は現行の４．００％に据え置かれることが確実視されており、声明や票の分かれ具合が焦点になっている。前日に８月の英消費者物価指数が発表されており、総合の前年比上昇率は前月から横ばいの３．８％で、昨年１月以来の高水準にとどまり、英中銀のインフレ目標の２％を引き続き大きく上回っている。英国のインフレ圧力が根強いことから、政策金利の据え置きが圧倒的多数で決定されるようであれば、英中銀の追加利下げ観測が後退し、ポンドが買われる可能性がある。
また、日本時間午後９時半には９月の米フィラデルフィア連銀製造業景況指数の発表、同午後１１時には８月の米景気先行指数の発表も予定されている。９月の米フィラデルフィア連銀製造業景況指数は、大方の予想は１．７となっており、前月のマイナス０．３を上回り、２カ月ぶりに上昇するとみられ、８月の米景気先行指数は、大方の予想が前月比０．２％低下となっており、前月比では３カ月続けて低下すると見込まれている。
さらに、このあとの海外市場では、欧州中央銀行（ＥＣＢ）関係者が相次いで発言する。日本時間午後４時にＥＣＢ理事会メンバーのミュラー・エストニア中銀総裁が議会に出席、同午後４時１０分にラガルドＥＣＢ総裁が挨拶、同午後５時にデギンドスＥＣＢ副総裁が講演、同午後６時４５分にシュナーベルＥＣＢ専務理事が討論会に出席、同午後８時にＥＣＢ理事会メンバーのエスクリバ・スペイン中銀総裁が会議に出席、同午後１１時にＥＣＢ理事会メンバーのナーゲル独連銀総裁が講演することになっている。

