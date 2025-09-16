原子力と天然ガスを「グリーン」扱いするEUの施策に異議を唱えてオーストリアが起こした訴訟を、EUの一般裁判所が棄却しました。この判決により、一般的には「グリーン」と見なされないようなプロジェクトに巨額の投資が行われる可能性が指摘されています。EU court ruling keeps nuclear and gas as sustainable investments | AP Newshttps://apnews.com/article/europe-nuclear-energy-natural-gas-renewables-finance-26c575d8