中東情勢の緊迫化でナフサ（粗製ガソリン）の輸入が滞り、印刷用インクの調達が不安定になっている問題で、油揚げや豆腐を生産・販売する青森県三戸町の太子食品工業は、６月から一部商品の包装を簡素化する。約４００種類の商品のうち７種類とごく一部だが、海外の紛争の影響が県内にも出始めた形だ。（福浦則和）同社は６月１日から、モヤシの包装に印刷されている文字数を大幅に減らす。インクの量は現在の半分以下になると